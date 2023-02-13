Британское издание Daily Mail рассказало о массированном ударе по Украине 10 февраля и назвало его “посланием для Европы”. РИА Новости приводит комментарии под этой публикацией.

В основном читатели пишут. что Украине не удастся одержать победу над Россией, а все заявления об успехах Киева – это только пропаганда, призванная поднимать боевой дух ВСУ.

«Просто сдайте Зеленского, поражение (Украины — Прим. Discover24.ru) неизбежно» – предложил способ урегулирования конфликта Prosperity4L.

Пользователь mediumjon напомнил, что своими действиями по отправке оружия на Украину Запад может спровоцировать Третью мировую войну, которой не хочет никто.

«Истребителей на Украине не будет. Зеленский и его команда должны это понимать», – написал Mpenda Haki, уточнив, что речь о западных самолетах.

Напомним, что президент Украины Зеленский в ходе визита в Лондон пытался выпросить у Великобритании истребители и дальнобойные ракеты. Однако вернулся в Киев ни с чем.