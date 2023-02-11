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Российский хоккеист Владимир Тарасенко еще до недавнего времени являлся игроком команды «Сент-Луис», где не совсем гладко складывались его отношения с руководством клуба. Однако сегодня он стал восходящей звездой команды «Нью-Йорк Рейнджерс», а его дебют сопровождался овациями 18-тысячной ледовой арены.

Американские болельщики хоккейного клуба из Нью-Йорка хорошо разбираются в данном виде спорта и прекрасно понимают, что появление в их команде Владимира Тарасенко сможет серьезно усилить игру их любимого клуба. Сообщается, что за «Нью-Йорк Рейнджерс» уже выступает хороший друг Тарасенка – Артемий Панарин. Поэтому их взаимопонимание на льду должно хорошо сказаться на результативности команды.

При этом Тарасенко не подвел своих американских фанатов, так как смог отличиться закинутой шайбой уже на третьей минуте своего дебютного матча. В итоге команда Тарасенко одержала уверенную победу, а сам россиянин был признан лучшим игроком матча.

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