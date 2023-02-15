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Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений пригожин назвал отчаянное сопротивление ВСУ в Артемовске политической пропагандой. Он пояснил, что Киев продолжает вести боевые действия за этот город больше по политическим, чем по каким-либо другим мотивам.

Пригожин рассказал РИА Новости, что Артемовск представляет собой крупных транспортный узел, имеющий стратегическое значение для ВСУ. Его потеря позволит ВС РФ переходить в наступление сразу в нескольких направлениях. Кроме того, боевой дух украинских военных и граждан страны заметно снизится после сдачи Бахмута, поэтому Киев предпринимает все возможные меры для его удержания.

Также Пригожин призвал не унижать ВСУ поспешными заявлениями:

«Ну если они не окружены, то зачем мы будем говорить, что они окружены. Противника тоже не следует унижать в этом», – заявил он.

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