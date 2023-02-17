Населенный пункт Парасковиевка на Артемовском направлении полностью освобожден штурмовыми отрядами частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Он отметил, что за поселок, расположенный к северу от Артемовска, велись кровопролитные бои, однако «вагнеровцам» удалось преодолеть все трудности и установить полный контроль над Парасковиевкой.

«Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК «Вагнер». Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!», – заявил Пригожин.

В коротком видео, сделанном в Парасковиевке, боец ЧВК «Вагнер» снимает украинский флаг с одного из зданий и выбрасывает его,