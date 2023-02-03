Населенный пункт Николаевка на территории ДНР освобожден от украинских неонацистов. Такое заявление сделала пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина в официальном телеграм-канале.

Поселок взят под контроль штурмовыми подразделениями частной военной компании “Вагнер”, уточнила пресс-служба. В настоящий момент боевики ВСУ вытеснены из населенного пункта.

Напомним, что ранее ЧВК “Вагнер” установила контроль над Соледаром, а также над населенным пунктом Благодатное. Это дало возможность взять в оперативное окружение Артемовск, где продолжаются ожесточенные бои. Военный корреспондент Руденко сообщил, что российская артиллерия громит технику противника уже непосредственно на улицах Бахмута, поэтому совсем скоро город будет освобожден полностью.