Украина перебрасывает первые четыре танка «Леопард 2», на днях полученные от Польши, на передовую. Сейчас они находятся примерно в ста километрах от Артемовска, заявил руководитель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

Он отметил, что сперва танки будут переброшены в Часов Яр, который используется Киевом для снабжения Бахмута. После этого будут приниматься решения по их дальнейшему использованию.

Напомним, что четыре танка «Леопард 2», обещанные Польшей уже прибыли на Украину. Кроме того, ожидаются поставки этих боевых машин из Германии. В первую партию войдет рота бронетехники, то есть 13 единиц. Кроме того, танки Leopard 2 Киев получит и из других стран Европы, так как ФРГ разрешила их реэкспорт.