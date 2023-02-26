ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина перебрасывает первые четыре танка «Леопард 2», на днях полученные от Польши, на передовую. Сейчас они находятся примерно в ста километрах от Артемовска, заявил руководитель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

Он отметил, что сперва танки будут переброшены в Часов Яр, который используется Киевом для снабжения Бахмута. После этого будут приниматься решения по их дальнейшему использованию.

Напомним, что четыре танка «Леопард 2», обещанные Польшей уже прибыли на Украину. Кроме того, ожидаются поставки этих боевых машин из Германии. В первую партию войдет рота бронетехники, то есть 13 единиц. Кроме того, танки Leopard 2 Киев получит и из других стран Европы, так как ФРГ разрешила их реэкспорт.

Вам может понравиться

«РВ»: Освобожденный бойцами ЧВК «Вагнер» поселок Берховка под Артемовском завален трупами ВСУ

Портал «Русская весна» опубликовал первые видеозаписи, сделанные в Берховке под Артемовском, которая 24 февраля окончательно перешла под контроль ЧВК «Вагнер». На весьма жутких кадрах можно увидеть большое количество трупов боевиков

Нашли двойника президента Украины Владимира Зеленского

Как сообщает Телеграм-канал «Свод», действующий президент Украины Владимир Зеленский обзавелся собственным двойником, который постоянно сопровождает его во время официальных визитов иностранных делегаций. Сообщается, что с украинским лидером постоянно находится человек,

«Ростех» увеличил объемы производства барражирующих боеприпасов и РСЗО «Торнадо-С»

Предприятия государственной корпорации «Ростех» существенно увеличили объемы производства реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» (модернизированные РСЗО «Смерч»), а также беспилотников-камикадзе «Ланцет» и «Куб». РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха» сообщает,