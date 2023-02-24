Населенный пункт Берховка к северу от Артемовска, полностью перешел под контроль подразделений ЧВК «Вагнер». Об этом уже официально заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Он также отметил, что штурмовые отряды не останавливаются только на Берховке, а ведут боевые действия за Ягодное, расположенное рядом с этим населенным пунктом. При этом дорога между селами уже заблокирована, что исключает возможность для ВСУ предпринять какие-то решительные действия.

Напомним, что ранее сообщалось также о продвижении ВС РФ к населенным пунктам Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка. К югу от Бахмута боевики ВСУ обстреляли Озыряновку. Также они пока сопротивляются на восточных окрестностях города, но и до них очередь тоже дойдет.