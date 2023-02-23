Число сотрудников «Скорой помощи», которые погибли в результате террористического обстрела Донецка со стороны ВСУ, увеличилось до 4 человек. Фельдшер, которая получила ранение и находилась в медицинском учреждении, 23 февраля умерла, сообщил Минздрав ДНР.

Представители ведомства также отметили, что в ходе обстрела на месте погибли еще одна фельдшер, водитель автомобиля и санитар. Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким убитой украинскими боевиками бригады «Скорой помощи».

Медики прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка 19 февраля, чтобы эвакуировать раненых. Однако они попали под повторный удар.

Киев продолжает обстреливать Донецк, нанося удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Для предотвращения этих атак российские ВС продолжают наступление в Марьинке и Авдеевке, расположенных в непосредственной близости от столицы ДНР.