В результате удара, нанесенного реактивными системами залпового огня HIMARS по Перевальску, серьезные повреждения получил местный ремонтно-механический завод, сообщило представительство Луганской народной республики в СЦКК.

Помимо предприятия, удар украинских боевиков повредил также жилой многоквартирный дом, газопровод и линию электропередач. В здании вылетели стекла, отмечается в сообщении.

Напомним, удар Киева по Перевальску был нанесен около 1:50 в ночь на субботу, 25 февраля. По своей традиции ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Их цель, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, уничтожить мирные города Донбасса, так как киевский режим понимает, что никогда не получит контроль над ними.