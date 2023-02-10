Казус на польском телевидении. Канал TVP Info “лишил” Владимира Зеленского должности украинского президента, “назначив” его президентом британским. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на твиттер-аккаунт советника главы Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Тот опубликовал скриншот с эфира польского ТВ, в сюжете которого говорилось о визите Владимира Зеленского в Лондон. В числе прочего во время своей поездки украинский лидер выступал в британском парламенте. Показывая кадры об этом, на польском телеканале что-то напутали и поставили на Зеленского плашку с титром “президент Великобритании”.

Как скоро заметили ошибку сами телевизионщики и исправили ли её потом, не уточняется.

В Великобритании Владимир Зеленский встречался и с местным премьером Риши Сунаком. Глава правительства Соединённого Королевства не исключил, что в распоряжение ВВС Украины передадут британские истребители. Но пока окончательного решения на этот счёт не принято. Кроме того, сама передача и подготовка пилотов может занять длительное время.