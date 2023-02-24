Президент Украины Зеленский в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине СВО, начал делать откровенно бредовые заявления. Он высказался в том духе, что РФ может «напасть» на «еще одну страну», чтобы показать какие-то успехи, передает портал “Русская весна”.

Зеленский, вошедший в азарт, заявил, что президенту России Владимиру Путину необходимы победы, но на Украине он якобы их не добьется. Поэтому не исключено, что РФ «вторгнется» в другое государство, не исключая даже страны Североатлантического альянса.

Украинский лидер тут же нашел и претендента для этого «вторжения». Он заявил, что РФ планирует сменить власть в Молдавии, так как текущая позиция Кишинева ее не устраивает. И делать это она начнет с Приднестровья. Данное заявление подтверждает опасения Минобороны России по поводу подготовки Киевом провокации на границах ПМР.

Напомним, Зеленский не устает говорить о “стойкости” ВСУ, забывая, что единственной причиной этой “стойкости” является выпрашиваемое у Запада оружие.