Украинский лидер Владимир Зеленский уже год живет в оформленной в национальном стиле комнате в Офисе президента. Он продемонстрировал свое жилище Дмитрию Комарову – ведущему проекта «Мир наизнанку».

На видеозаписи, сделанной специально для телеканала «1+1» Зеленский продемонстрировал журналисту саму комнату, а также санузел, оборудованный в ОП. Он также отметил, что живет в этих помещениях постоянно, но в случае воздушной тревоги спускается в бомбоубежище, расположенное под зданием на улице Банковой в Киеве.

Скорее всего, видео будет показано телеканалом «1+1» в одном из специальных проектов, которые приурочены к годовщине конфликта.

Напомним, что на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ, направленная на прекращение геноцида жителей ДНР и ЛНР. В настоящий момент идут ожесточенные бои за Артемовск, Угледар, Марьинку и Авдеевку.