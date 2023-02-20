Украинские власти не отдавали приказа удерживать Артемовск до последнего. Военные сами отлично понимают, насколько важным является этот город, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он пояснил, что Бахмут является воротами к Славянску и Краматорску, которые Киев сдавать не намерен. Военнослужащие знают об этом и поэтому всеми силами удерживают Артемовск. Однако умирать за него они не собираются, заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что «Россия готовит наступление» уже на этой неделе, но украинская армия якобы стала сильнее и намерена отразить атаку. Корреспонденты портала «Военное обозрение» отмечают, что Зеленский упрямо не хочет учитывать, как сильно мотивированы воины Донбасса, которые имеют лишь одну цель – освободить свою землю от неонацистов киевского режима.