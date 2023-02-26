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Украина не только не собирается идти на территориальные уступки России сейчас, но и не намерена с ней ни сотрудничать, ни дружить в ближайшие сто лет, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что РФ должна сперва «стать демократическим государством», а также «демилитаризоваться» и отказаться от ядерного оружия. Всего этого, по словам украинского премьера, можно добиться, если применять новые санкции в отношении России, а также помогать оружием Украине.

Шмыгаль в очередной раз призвал Запад отказываться от сотрудничества с РФ, а также конфисковать ее активы.

Одно непонятно, почему Шмыгаль так уверен, что на протяжении 100 лет в отношениях двух стран ничего не изменится. Ведь нынешнему премьеру, представляющему киевский режим, уже совсем скоро придется идти в отставку и гарантировать, что на его место придут такие же русофобы, никто не в силах.

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