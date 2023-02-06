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Западу не удастся напугать Россию немецкими танками “Леопард 2”, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что для этого на Украину надо отправить “что-то еще”.

По словам Моравецкого, ни “Леопарды”, ни “Абрамсы” не смогут переломить ход боевых действий, как бы этого ни хотелось Варшаве. Танки – это совсем не то, что может испугать Россию и обеспечить “победу Украины”, передает портал Ura.ru.

Польский премьер заявил, что Запад не должен останавливаться на танках. Необходимо наращивать помощь, отправлять все новое вооружение и технику, чтобы повысить шансы ВСУ.

Напомним, что сейчас Украина может получить не более 14 танков Leopard. Передача остальных боевых машин натовского образца, которых по предварительным расчетам будет около 140, состоится на протяжении нескольких месяцев.

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