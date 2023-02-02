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Западные лидеры, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, должны прекратить вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Продолжая общение с ним, они дают возможность российскому лидеру поддерживать свою репутацию.

“Путин на самом деле достигает своих целей такими разговорами, потому что он показывает всему миру и своему народу: смотрите, я очень востребован, со мной все хотят говорить, все зависит от меня”, – заявил Моравецкий.

Ранее он в очередной раз отметил, что от исхода конфликта на Украине во многом зависит будущее всей планеты. Поэтому Польша якобы намерена “оживить тему” этого противостояния, от которой уже устала вся Европа.

Ранее о действиях Владимира Путина высказался французский экс-президент Франсуа Олланд. Он заявил, что российские лидер предпринимает шаги по стабилизации конфликта и рационально выжидает, когда Европа устанет от Киева и пойдет на урегулирование на условиях Москвы.

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