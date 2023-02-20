Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что одной из задач Кишинева на данный момент является демилитаризация Приднестровья. По его словам, Россия должна отозвать с территории непризнанной республики свои миротворческие силы.

«Там мы должны добиться фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, включая экономическую и социальную интеграцию наших граждан», – заявил Речан, отвечая на вопрос журналистов о Приднестровье и его гипотетическом вхождении в состав Молдавии.

Он высказал уверенность, что все стороны, включая Россию и ПМР сами поймут, что вывод российских миротворцев – это единственно верное решение.

Напомним, что на территории Приднестровья находятся крупнейшие в Европе склады с боеприпасами, которые накапливались в республике еще со времен Второй мировой войны.