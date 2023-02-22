Как заявил премьер-министр немецкой земли Бавария и председатель оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер в эфире телеканала Die Welt, глава Министерства иностранных дел Германии обязана взвешивать каждое свое публичное заявление.

Таким образом, премьер-министр Баварии прокомментировал недавние слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о «конфликте с Россией». По его словам, эскалация публичных заявлений официальных лиц в конечном итоге может вылиться в настоящий конфликт с применением физического насилия.

Зедер напомнил немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что, несмотря на оказание помощи Украине, Германия не находится в состоянии конфликта с Российской Федерацией. По этой причине Зедер обратился к Шольцу с просьбой остановить Бербок, не давая ей возможности делать провокационные заявления в адрес России.

Также премьер-министр Баварии назвал немецкую партию «зеленых», представителем которой и является глава МИД ФРГ Анналена Бербок, настоящей угрозой для безопасности Германии.