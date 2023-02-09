Западные и украинские эксперты продолжают на весь мир трезвонить о возможном “зимнем наступлении” российских войск. При этом они даже указывают дату – 15 февраля. Россия, мол, намерена привязать свое новое наступление к годовщине начала СВО, и хочет добиться значимого успеха к 24 числу.

Российские военные эксперты отмечают, что подобные привязки к датам – это исключительно западная традиция. США и Европа пытаются распространить собственные клише на РФ, которая организует наступательные операции не в честь каких-то событий, а сообразуясь обстановкой на поле боя и собственными возможностями.

Также аналитики назвали еще несколько мифов, которые распространяет Запад. К ним относится мобилизация 500 тысяч россиян в зону СВО. Эксперты уверены, что такая численность войск на Украине совершенно не нужна, там вполне достаточно подразделений, способных решить все задачи СВО.

Еще один миф – страх РФ перед танками “Леопард” и “Абрамс”. Его развеять совсем несложно, так как в распоряжении российских войск имеются и собственные боевые машины, и современные ПТРК и другое вооружение, которое позволит уничтожить западную бронетехнику.

Издание “Взгляд” отмечает, что действительности не соответствуют и другие западные мифы. Среди них – “заканчивающиеся снаряды и ракеты” у ВС РФ и участие в СВО Белоруссии. Также американские СМИ постоянно твердят, что российское командование не щадит своих солдат, бросая их в ожесточенные сражения, однако это больше относится к Киеву. Ведь именно он хватает людей на улице и безо всякой подготовки отправляет их на передовую в качестве “пушечного мяса”.