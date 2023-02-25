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Самоходные артиллерийские установки «Мста-С» в зоне проведения специальной военной операции успешно ведут контрбатарейную борьбу, а также уничтожают опорные пункты противника. Боевую работу одного из расчетов этой САУ показал на видео корреспондент издания «Известия» Родион Северьянов.

Он пообщался с командиром батареи с позывным «Десна», который рассказал о буднях российских артиллеристов и преимуществах САУ:

«Позволяет выполнять любые тактические задачи — выкатиться, отработать, обратно уехать. Мы поражали опорные пункты, контрбатарейная борьба велась неоднократно, в ней мы побеждали», – сообщил военнослужащий.

Механик водитель одной из установок рассказал, что в ходе боевых действий все бойцы испытывают чувство страха. Однако главное в такой ситуации не поддаваться панике. В этом случае страх придает сил и не дает расслабляться.

Также корреспонденту показали квадрокоптеры, которые оказывают неоценимую помощь артиллеристам. Они не только обнаруживают позиции противника, но и корректируют огонь, обеспечивая высокую точность стрельбы.

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