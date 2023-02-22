Как минимум, один американский вертолёт Black Hawk имеется в распоряжении Главного управления разведки Украины. Ведомство опубликовало фотографию техники у себя в телеграм-канале. Об этом сообщает ТАСС.

На фотографиях, размещённых в Сети, военнослужащие войск специального назначения Украины позируют в ангаре на фоне вертолёта с украинскими опознавательными знаками. Марка и тип “вертушки” в сообщении не уточняется, однако отчётливо видно, что это Black Hawk. Примечательно, что официально о поставках таких вертолётов Киеву со стороны США не сообщалось.

ТАСС напоминает, что ранее в прессе уже публиковалась информация о поставках Black Hawk на Украину. Местные СМИ ещё до начала российской специальной военной операции уверяли, что Вашингтон тайно направил Киеву четыре “чёрных ястреба”. Их передали в распоряжение сил спецназначения Украины.