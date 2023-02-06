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Запад продолжает нелицеприятно выставлять действия России на Украине. Однако чем дольше длится кризис, тем сложнее НАТО вырисовывать все новые черно-белые картинки. Так как весь мир видит, что если бы Запад хотел мира, талантливо изображаемые ним в СМИ страдания украинцев давно бы закончились, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

“О том, как в Вашингтоне и Лондоне одернули украинцев и не дали согласовать реалистичные условия мира спустя месяц после начала специальной военной операции, нам всем на днях рассказал бывший глава правительства Израиля Нафтали Беннет”, – также заявил Полянский.

Напомним, что Запад продолжает поставлять на Украину оружие, существенно расширяя его номенклатуру. В новом пакете военной помощи в Киев планируется отправить немецкие танки “Леопард-2”, несколько сотен боевых машин пехоты и другое вооружение. Также ряд стран на полном серьезе обсуждают поставки на Украину истребителей натовского образца.

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