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Конфликт на Украине может быть урегулирован уже в этом году. Такую надежду высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Однако для достижения мира западным странам следует предпринять определённые действия. Они должны перестать накачивать киевский режим вооружением, отметил Небензя во время пресс-конференции. Постпред также добавил, что Запад ведёт “опосредованную войну” с Россией, используя “бедных украинцев”.

Небензя подчеркнул, что перспективы мирного урегулирования существующего конфликта будут ближе, когда страны коллективного Запада “реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям”.

Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял о готовности к диалогу с Киевом. Однако власти Украины и страны Запада настаивают на продолжении вооружённого противостояния с Москвой.

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