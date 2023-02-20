Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнейчук заявил, что Израиль не станет отправлять в Киев списанные зенитно-ракетные комплексы HAWK. Проблема кроется в неудовлетворительном техническом состоянии этих ЗРК, сообщает РИА Новости.

С просьбой отправить на Украину списанные комплексы противовоздушной обороны к Израилю обратился Вашингтон. Тель-Авив был готов пойти навстречу, однако у него нет ЗРК, которые бы можно было использовать в реальной боевой обстановке.

Комплексы HAWK американского производства были выпущены в 60-х годах прошлого столетия и списаны в 2013 году. Сейчас их состояние плачевно, поэтому украинской армии они никакой пользы не принесут, сообщил Корнейчук.

Напомним, что в ходе своего визита в Киев 20 февраля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 500 миллионов долларов.