Вооружённое противостояние Москвы и Киева нельзя считать конфликтом, при котором Россия может применить ядерное оружие согласно соответствующей доктрине. Об этом рассказал посол России в Великобритании Андрей Келин – сообщает ТАСС со ссылкой на интервью, которое дипломат дал радиостанции LBC.

Келин подчеркнул, что Россия в сложившейся ситуации не намерена использовать свой ядерный потенциал. Посол напомнил, что согласно доктрине, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае ядерной атаки на страну или в случае, если удар неядерными видами вооружения будет настолько мощным, что поставит под угрозу существование государства. Пока ничего подобного нет, следовательно нет поводов использовать ядерные боеголовки.

Вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия стал одним из главных в странах Запада после начала специальной военной операции в Донбассе.