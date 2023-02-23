Отказ от политики притеснения русскоговорящих граждан и вопросы безопасности самой России. Главные темы, которые Москва готова обсуждать на переговорах с Киевом, если они состоятся. Об этом в интервью радиостанции LBC заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин – сообщает РИА “Новости”.

Дипломат отметил, что на Украине сейчас реализуется политика отказа от всего русского, в том числе и русской культуры. Кроме того из страны “выдавливают” русских людей. Нормальное обращение с ними – одна из главных тем возможных будущих переговоров. Вторая – обеспечение безопасности, “чтобы угроза больше никогда не исходила с украинской территории”, добавил Келин.

Впрочем, посол отметил, что сейчас Киев полностью отказывается от мирных переговоров. Также Келин рассказал, что вариант создания в Донбассе режима под международным контролем не рассматривается – подобный режим ОБСЕ работал только в интересах Запада, а потому потерпел неудачу.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Москва готова начать переговорный процесс. Однако Киев по указке западных союзников наотрез отказался от мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский одним из условий начала переговорного процесса называл вывод российских войск с территории страны. В Кремле такую позицию назвали неприемлемой. Там отмечают, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области теперь входят в состав России – за такое решение высказались сами граждане указанных территорий.