Российская телеведущая и актриса Яна Поплавская остро отреагировала на высказывание латвийского дипломата Рихарда Колса в отношении России во время заседания ПА ОБСЕ. По словам актрисы, в защиту своей страны она бы предприняла более радикальные меры. «Я бы в морду дала», – заявила Поплавская.

Напомним, 23 февраля во время заседания в Ассамблее представитель делегации из Латвии Рихард Колс нелицеприятно высказался в адрес Российской Федерации из-за проведения специальной военной операции на Украине. Присутствующий на заседании вице-спикер Госдумы Петр Толстой в составе российской делегации достойно ответил на слова Колса.

Толстой заявил, что российская делегация не намерена терпеть оскорбления в адрес своей страны и в адрес Владимира Путина. Все несогласные с участием представителей Российской Федерации в заседании ПА ОБСЕ могут немедленно покинуть зал заседания. Он подчеркнул, что Россия занимает свое место в Ассамблее «по праву».