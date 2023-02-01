Польский президент Анджей Дуда рассмешил пользователей социальной сети Twitter, предложив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому “принимать капитуляцию России” в Переяславе.

Читатели в комментариях назвали заявление Дуды “очередными пустыми словами”, а также отметили, что польский лидер еще больше Зеленского оторван от реальной действительности.

“Давай, расскажи свои фантазии Владимиру Путину”, – предложила президенту Польши пользователь Maria.

Еще один читатель отметил, что если кому и придется подписывать капитуляцию, то это будет Украина, а не РФ.