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Ситуация на Корейском полуострове в последнее время становится всё более напряжённой. КНРД проводит испытания баллистических ракет, США и Южная Корея – совместные военные учения. В этой связи в ООН полагают, что ситуация на указанной территории развивается в “неправильном направлении”.

Россия выступает против любой военной активности, которая ставила бы под угрозу безопасность на Корейском полуострове. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский – сообщает РИА “Новости”.

По словам Полянского, всем сторонам противостояния сейчас необходимо сделать шаги, которые бы подтвердили готовность к диалогу, а также проявлять сдержанность. В противном случае это может привести к негативным последствиям. Заместитель постпреда России при ООН также отметил, что в настоящее время на Корейском полуострове растёт военная активностью. В итоге, это может привести к неконтролируемым последствиям, считает дипломат.

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