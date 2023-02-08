Украинская армия истощена, а западное оружие отправляется в зону СВО слишком долго, поэтому Киев сейчас не способен на контрнаступление. У ВСУ больше не осталось сил и у России имеется реальная возможность успешно завершить специальную военную операцию, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший Сухопутными войсками страны.

Для этой цели ей необходимо уничтожить ВС Украины в Донбассе, установив полный контроль над восточными регионами, после чего провести заявленную демилитаризацию, окончательно разобравшись с ВСУ.

Киев уже сейчас уходит в глухую оборону, не имея никаких шансов контратаковать. Поэтому ВС РФ должны ускорить процесс уничтожения украинской армии. В этом случае будут созданы все условия для переговоров, в которых не только Украина, но и Запад будут вынуждены принять любые условия российской стороны.