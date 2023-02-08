ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия истощена, а западное оружие отправляется в зону СВО слишком долго, поэтому Киев сейчас не способен на контрнаступление. У ВСУ больше не осталось сил и у России имеется реальная возможность успешно завершить специальную военную операцию, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший Сухопутными войсками страны.

Для этой цели ей необходимо уничтожить ВС Украины в Донбассе, установив полный контроль над восточными регионами, после чего провести заявленную демилитаризацию, окончательно разобравшись с ВСУ.

Киев уже сейчас уходит в глухую оборону, не имея никаких шансов контратаковать. Поэтому ВС РФ должны ускорить процесс уничтожения украинской армии. В этом случае будут созданы все условия для переговоров, в которых не только Украина, но и Запад будут вынуждены принять любые условия российской стороны.

Вам может понравиться

Шойгу: Украина понимает, что не может победить Россию военным путём

Тактика устрашения – единственное, что остаётся киевским властям. Они понимают, что военным путём Россию победить не удастся. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА “Новости”

Под Сочи за ночь намело двухметровые сугробы

За прошедшую ночь Сочи завалило снегом. На высотах от 1600 метров намело огромные сугробы, которые стали уже больше двух метров. На склонах, которые расположены на высоте больше 2,2 метров, снега

Марочко: Киев увеличил число женщин-военнослужащих на передовой в зоне СВО

На линии соприкосновения в зоне СВО в рядах украинской армии увеличилось количество женщин, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке заметил, что Киев таким образом пытается