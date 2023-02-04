Россия не намерена прекращать специальную военную операцию на Украине до полного разгрома армии противника. Украинская армия из-за помощи Запада стала угрозой для РФ, поэтому только ее уничтожение позволит устранить все возможные риски, заявил экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что Североатлантический альянс под руководством США распространил свои метастазы на всю восточноевропейскую территорию, чтобы уничтожить Россию. Именно поэтому ее действия на Украине являются не “вторжением”, как заявляют в Вашингтоне, а контрударом, передает РИА Новости.

Полковник отметил, что Украина несет колоссальные потери. Она уже потеряла не менее 150 тысяч военнослужащим и вынуждена набирать в армию инвалидов и 13-летних подростков.