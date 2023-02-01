ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС практически завершили охват Артемовска с трех сторон и активно выбивают из города украинских боевиков. Полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев отметил, что ВСУ стремительно теряют занятые ранее позиции.

Напомним, врио главы ДНР ранее сообщал, что ВС РФ намереваются отрезать подразделения ВСУ в Артемовске от снабжения, после чего окончательно освободить город, взяв его в клещи. В настоящий момент дороги из Часова Яра и Соледара уже перекрыты, остается всего несколько транспортных артерий.

По словам Пушилина, бои идут в жилых кварталах на окраине Артемовска, где боевики использовали многоэтажные дома для оборудования огневых позиций. Без снабжения противнику там долго не протянуть, поэтому он будет вынужден либо сдаваться, либо уходить в Часов Яр.

Вам может понравиться

Подполковник армии США Дэвис назвал отправку танков Украине информационной операцией

Американские и немецкие танки не изменят ситуацию на поле боя. Их поставки, которые НАТО пообещал Украине, представляет собой всего лишь информационную операцию, направленную на устрашение России. Которая, впрочем, уже давно

Эксперт Коротченко допустил передачу Украине американских истребителей

Вашингтон уже неоднократно пренебрегал “красными линиями”, поэтому вероятность передачи истребителей F-16 киевскому режиму высока. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с изданием “Народные новости”. По словам эксперта,

В военном параде в Индии приняли участие верблюды в камуфляже и с минометами

В Индии в честь Дня Республики прошел зрелищный военный парад. В нем принял участие и Раджастханский батальон верблюжьей кавалерии. На кадрах записей с мероприятия, опубликованных РБК, видно, как верблюды вышагивают