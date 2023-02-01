Российские ВС практически завершили охват Артемовска с трех сторон и активно выбивают из города украинских боевиков. Полковник Народной милиции ЛНР Виталий Киселев отметил, что ВСУ стремительно теряют занятые ранее позиции.

Напомним, врио главы ДНР ранее сообщал, что ВС РФ намереваются отрезать подразделения ВСУ в Артемовске от снабжения, после чего окончательно освободить город, взяв его в клещи. В настоящий момент дороги из Часова Яра и Соледара уже перекрыты, остается всего несколько транспортных артерий.

По словам Пушилина, бои идут в жилых кварталах на окраине Артемовска, где боевики использовали многоэтажные дома для оборудования огневых позиций. Без снабжения противнику там долго не протянуть, поэтому он будет вынужден либо сдаваться, либо уходить в Часов Яр.