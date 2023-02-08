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После визита президента Украины Зеленского в Лондон Великобритания может отправить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров, что приведет к сильнейшей эскалации конфликта. Именно поэтому российской армии необходимо действовать прямо сейчас, причем использовать самые радикальные методы, считает военный историк Юрий Кнутов.

К таковым он отнес применение вакуумных бомб и авиабомб больших калибров для уничтожения инфраструктуры, которая будет использоваться для поставок вооружений на Украину.

Также Кнутов заявил, что России необходимо усиливать противовоздушную оборону. У эксперта отсутствуют всякие сомнения в том, что Киев вскоре получит боевые самолеты, что также повлияет на ход СВО. Это косвенно подтвердил и премьер Великобритании Риши Сунак, который заявил о готовности начать обучение украинских летчиков на западных истребителях.

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