Одной из ключевых целей ударов российских ВС по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины 10 февраля было предотвращение новых поставок западной техники и вооружения, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что президент Украины Зеленский на днях приехал из Лондона, где безуспешно пытался договориться о поставках истребителей. Рекордная серия ракетных ударов вполне может являться ответом на этот европейский вояж украинского лидера, передает “Московский комсомолец”

Так, крупные энергетические объекты были поражены в Винницкой, Киевской, Днепропетровской и других областях. Также ракеты атаковали железнодорожную инфраструктуру под Харьковом и украинской столицей. Все это даст отложенный эффект.