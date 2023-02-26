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Россия должна предпринять все необходимые меры для предотвращения вторжения украинских войск в Приднестровье. Сейчас они сосредоточены на границе непризнанной республики в любой момент могут устроить провокацию, чтобы начать наступление, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

Он отметил, что российские дипломатические ведомства должны предупредить власти Молдавии и Украины о недопустимости вторжения в Приднестровье, а также о последствиях, которые оно за собой повлечет. Кишиневу надо напомнить, что миротворцы России находятся в республике по договоренности с ним. Не исключено, что Молдавия не подтвердит этого до момента, пока не прозвучит первый выстрел из украинской артиллерии.

Эксперт отметил, что Киеву выгодно нападение на Приднестровье, так как во-первых, он может добраться до крупнейших в Европе складов с боеприпасами, а во-вторых, отвлечь внимание ВС РФ от Донбасса.

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