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Иностранные наемники и целые частные военные компании в конфликте на Украине оказались совершенно бесполезными. Их шансы на выживание в зоне СВО минимальны из-за отсутствия навыков, позволяющих вести полноценные боевые действия против ВС РФ, рассказал полковник ФСБ Василий Верещак.

Он напомнил ситуацию с ЧВК «Моцарт», которая запомнилась не столько боевыми умениями, сколько скандалами в ночных клубах Украины. Частным компаниям подобного уровня нечего противопоставить российским ВС, в столь тяжелых условиях, которые сложились в зоне СВО иностранцы просто не в состоянии продемонстрировать свои навыки и знания.

ЧВК «Моцарт», бойцы которой слишком вольготно чувствуют себя на линии соприкосновения, утратила былой авторитет. Ее боевики позволяют себе аморальное поведение по отношению к местным жителям, а также применение физической силы к бойцам ВСУ, что негативно влияет на репутацию компании. В боях же она не показала ровным счетом ничего, так как у ее представителей банально отсутствует даже минимальный опыт противостояния с серьезным соперником.

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