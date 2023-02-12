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Глава Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал последние пакеты военной помощи и отметил, что вряд ли Киев получит тяжелое вооружение и бронетехнику в ближайшие недели.

Он пояснил, что военная помощь может быть абсолютно разной и поставки ее также осуществляются по разному. Если стрелковое оружие и легкие боеприпасы для артиллерийских систем вполне возможность отправить на Украину в течение нескольких дней, то с тяжелым вооружением ситуация совершенно иная.

Те же немецкие и американские танки, зенитно-ракетные комплексы Patriot и прочее будет переправляться Киеву лишь после полной подготовки. Кроме того, боевики ВСУ еще проходят обучение, занимающее немало времени. Поэтому между принятием решения и поставками такого вооружения может пройти несколько месяцев.

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