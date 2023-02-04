Наиболее реальным сценарием противостояния на Украине может стать его заморозка. То есть, объявление перемирия без урегулирования конфликта, которое выгодно обеим сторонам, считает политолог Дмитрий Суслов.

Он пояснил, что при выполнении Украиной обязательных условий по демилитаризации, а также прекращению сотрудничества с Североатлантическим альянсом, Россия может пойти на заморозку конфликта. Если Киев предоставит гарантии безопасности для регионов РФ, то спецоперация будет остановлена на промежуточном этапе.

Такой подход устроил бы обе стороны, однако против него будут активно выступать Соединенные Штаты и их союзники. Коллективный Запад сочтет перемирие поражением для Киева и для себя, а также может пойти на прямое противостояние с РФ, спровоцировав ядерную войну.