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Дни Зеленского будут сочтены, как только он перестанет удовлетворять потребности Вашингтона. О росте внутриполитической критики в адрес украинского президента и его шатком положении газете «Взгляд» рассказал киевский политолог Владимир Скачко.

По словам Скачко, в высших кругах украинской правящей элиты растет неудовлетворенность действиями Зеленского. При этом, офис президента продолжает «закручивать гайки» в отношении любого альтернативного мнения, противоречащего политике Зеленского. Западное руководство закрывает глаза на репрессивные методы Зеленского, пока он полностью справляется со своими задачами по борьбе с Россией.

Как сообщает в своем материале издание Politico, в среде политической элиты Украины появляется большое число людей, недовольных действиями Владимира Зеленского. По словам журналиста Джейми Деттмера, украинский президент с первого дня своего правления плохо разбирался в проблемах страны и отличался «поверхностным» отношением к государственным делам. Поэтому Украина стала заложником лидера, который не может мыслить стратегически.

Политолог Лариса Шеслер также сообщает, что после гибели главы МВД Дениса Монастырского в стране начался процесс кадровых перестановок, как результат борьбы политических кланов.

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