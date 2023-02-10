Политолог Евгений Михайлов рассказал телеканалу “360” об успехах ВС РФ на Купянском направлении, а также отметил, что ВСУ оказывают сопротивление на последнем издыхании.

Он выделил именно Купянское направление, так как после ухода российских войск из этого города и Изюма Киеву удалось перехватить инициативу. Сейчас боевые действия там ведутся вполне успешно, что может привести к возвращению потерянных территорий.

Также Михайлов прокомментировал визит президента Украины Зеленского в Лондон и последние заявления киевских политиков. Все они взывают к Западу с мольбами о помощи, так как боеприпасы на складах заканчиваются, запасы советской техники исчерпались и вести боевые действия просто нечем. Причем не только наступательные, но и оборонительные.

ВСУ еще держаться за Донбасс, так как его освобождение было главной целью специальной военной операции. Кроме того, регион богат не только углем, но и другими полезными ископаемыми, промышленностью. Но победа ВС РФ все равно близка, несмотря на отчаянное сопротивление Киева.