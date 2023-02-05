Президент Украины Зеленский получает прямую политическую выгоду от продолжения противостояния в Артемовске и увеличения числа потери среди украинских военных, рассказал политолог Сергей Марков.

В своем телеграм-канале он написал, что чем больше становится потерь ВСУ в боях за Артемовск, тем сильнее раздувает Зеленский ненависть в России у простых украинцев. Кроме того, он спекулирует на крови солдат, чтобы выпросить у Запада еще больше оружия.

“Бои за Бахмут продолжаются, несмотря на огромные, уже в десятки тысяч, потери ВСУ, потому что упорные бои за Бахмут приносят Зеленскому политическую выгоду”, – цитирует эксперта портал Pravda.ru.

Напомним, что Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк на днях заявили, что потери ВСУ в Артемовске огромные, но Киев не намерен сдавать город.