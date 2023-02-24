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Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не увеличивают объемы имеющегося в распоряжении ВСУ оружия, а просто поддерживают его количество на одном и том же уровне. Поэтому новые поставки не могут привести к перелому в специальной военной операции, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Иван Коновалов.

Он обратил внимание на суммы, которые Соединенные Штаты выделяют на военную помощь Украине и объяснил, что немалая часть этих денег последует по заранее разработанным коррупционным маршрутам и вернется в США.

Ничего не изменят и танки, о доставке которых в Киев заявили сегодня в Польше. ВСУ получат всего 14 боевых машин, которые не могут повлиять на ситуацию на линии соприкосновения. Их просто быстро уничтожат и на этом все закончится. Что касается боеприпасов, то Киев расходует их огромными количествами, поэтому Запад уже начинает жаловаться на нехватку снарядов и ракет на складах.

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