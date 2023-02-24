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ВСУ не рискнут напасть на Приднестровье без команды кураторов из Вашингтона, считает политик, бывший спикер Верховного совета республики Александр Щерба.

Он пояснил, что если бы решение о вторжении в ПМР мог принимать президент Украины Зеленский, он бы уже направил туда свои войска. Для Киева сейчас очень важно продемонстрировать Западу способность добиваться хоть чего-нибудь кроме обстрелов мирных городов. Поэтому Приднестровье является для него весьма лакомой целью. Которая к тому же помогла бы решить на время проблему снарядного голода. Но решения принимают Соединенные Штаты, приводит слова Щербы издание “Взгляд”.

Опасность исходит от Молдавии, власти которой все чаще говорят о «демилитаризации» ПМР и о необходимости вывести из республики российских миротворцев. Не исключено, что президент Майя Санду обсуждала на встрече с Джо Байденом провокацию в Приднестровье. Но пока этот сценарий не востребован.

«В такой ситуации возникает опасность: миротворческих сил явно недостаточно для того, чтобы противостоять ВСУ и НАТО одновременно. Перебросить дополнительный контингент тоже затруднительно, учитывая наше географическое положение. Поэтому нашим ополченцам в случае эскалации будет очень непросто. Но, надеюсь, Москва что-то придумает», – заявил политик.

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