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Вашингтон не планирует поставлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это связано с отсутствием в американских арсеналах излишков подобного вооружения. Об этом со ссылкой на собственные источники в Пентагоне пишет издание Politico – передаёт ТАСС.

По словам собеседника издания, поставка ATACMS снизила бы боеготовность американской армии и ещё больше истощила бы военные запасы США. Источник в Пентагоне подчеркнул, что власти Соединённых Штатов при оказании военной помощи всегда оценивают, прежде всего, боеспособность собственной армии. “Есть и другие возможности, чтобы помочь Украине,” – резюмировал собеседник Politico.

Ранее власти США согласовали поставку на Украину дальнобойных снарядов GLSDB. Реактивные боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 150 километров.

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