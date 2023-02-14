Вашингтон не планирует поставлять Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это связано с отсутствием в американских арсеналах излишков подобного вооружения. Об этом со ссылкой на собственные источники в Пентагоне пишет издание Politico – передаёт ТАСС.

По словам собеседника издания, поставка ATACMS снизила бы боеготовность американской армии и ещё больше истощила бы военные запасы США. Источник в Пентагоне подчеркнул, что власти Соединённых Штатов при оказании военной помощи всегда оценивают, прежде всего, боеспособность собственной армии. “Есть и другие возможности, чтобы помочь Украине,” – резюмировал собеседник Politico.

Ранее власти США согласовали поставку на Украину дальнобойных снарядов GLSDB. Реактивные боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 150 километров.