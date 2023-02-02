Киеву не понравилось заявление Пентагона о невозможности для ВСУ завоевать Крым. Он заявил, что американская разведка неадекватно оценивала возможности украинской армии еще до начала СВО и продолжает делать это сейчас.

Издание Politico привело заявление главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, который высказал сомнения в способности ВСУ выйти на границы Украины 1991 года. То есть, установить контроль над территорией Крыма. Это высказывание привело в ярость президента Владимира Зеленского и представителей его Офиса.

Киевский режим заявил, что западные разведки постоянно допускают грубейшие ошибки, оценивая военный потенциал Украины.

Напомним, что тот же Милли ранее заявлял, что конфликт на Украине должен быть урегулирован путем переговоров. Также в Пентагоне считают, что если Киев все же предпримет попытку захвата Крымского полуострова, его армия может быть разгромлена.