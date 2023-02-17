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Страны ЕС вынуждено откажутся от планов ввести ограничения против гражданского ядерного сектора России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах – передаёт РИА “Новости”.

Ранее Евросоюз намеревался ввести санкции против компании “Росатом”. Однако, как уверяют источники Politico, на такое решение, вероятно, могло наложить вето Венгрия – страна сильно зависит от сотрудничества с указанной российской корпорацией. Идея ввести санкции против отдельных представителей “Росатома” тоже не была поддержана. Как итог, от таких ограничительных мер Еврокомиссия решила отказаться.

Санкции против российского гражданского ядерного сектора, и в частности против компании “Росатом”, ранее призвал ввести президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал в преддверии встречи лидеров ЕС ещё на прошлой неделе.

Сильное санкционное давление на Россию страны Запада стали оказывать после начала специальной военной операции по защите Донбасса. С 24 февраля прошлого года страны Евросоюза, США, Великобритании и других государств приняли множество решений, которые затронули российский банковский сектор, бизнес, международную торговлю и так далее. Предполагалось, что санкции смогут подорвать российскую экономику. Однако практика показала – и это признают даже отдельные политики на Западе – что экономические ограничения не достигли желаемого результата.

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