Украинская армия должна немедленно активизировать свои действия в зоне проведения СВО и продемонстрировать хоть какие-то успехи до визита президента США Джо Байдена в Польшу, пишет американское издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Соединенные Штаты совершенно не устраивает текущая ситуация на линии соприкосновения. Российские ВС пошли в наступление на востоке и юге и вполне могут в ближайшее время нанести Киеву поражения на обоих участках. В этом случае торопиться с поставками на Украину оружия уже не будет никакого смысла, передает РИА Новости.

Именно поэтому Белый дом требует от президента Зеленского гнать свою армию вперед. Она должна как минимум удержаться на имеющихся позициях и подготовить новые силы к контрнаступлению.

Впрочем, западные эксперты не верят в подобный сценарий. Они отмечают, что на стороне России играет время, а также превосходство сил, поэтому ВСУ не смогут устоять в случае серьезного натиска.