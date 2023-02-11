На днях состоялась премьера компьютерной игры Hogwarts Legacy на радость поклонников вселенной «Гарри Поттера». Hogwarts Legacy является первой большой ролевой компьютерной игрой по вселенной, созданной британской писательницей Джоан Роулинг.

Действия разворачиваются в конце 19 века. Игроку предложено выбрать персонажа юного волшебника, который поступает обучаться в Хогвартс. Там у него появится возможность получить магические знания и открыть тайну собственного происхождения. Также игроку предстоит сражение с темным магом Виктором Руквудом, который руководит восстанием гоблинов.

Игра вышла на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. А вот пользователям PS 4 и Xbox One придется ждать выхода новинки до 4 апреля. Версия для Nintendo Switch выйдет только 25 июля.

В России игра является недоступной в цифровых магазинах PS, Xbox и Steam. Однако геймеры могут приобрести диски с игрой, когда они будут привезены по параллельному импорту или же купить игру в цифровых маркетах в других регионах.