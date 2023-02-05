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Украина – не единственная страна, которую Соединённые Штаты Америки рассматривают как плацдарм для противостояния с Россией. В конфликт могут быть втянуты страны Прибалтики, а также Польша, Болгария и Румыния. Такое мнение высказал обозревать болгарского издания Pohled.info Симеон Миланов – сообщает РИА “Новости”.

Журналист предполагает, что США накачивают вооружением ту же Польшу не просто так. Варшава уже получился от Вашингтона танки Abrams, гаубицы К9 Thunder и другое вооружение. О превращении Польши в поле боя для противостояния с Россией говорит и создание новой дивизии в этой стране, уверяет Миланов.

Похожая ситуация сложилась и в других указанных государствах. По словам обозревателя, это свидетельствует о том, что Белый дом на полном серьезе рассматривает страны Восточной Европы, как “пушечное мясо”, чтобы противостоять Москве.

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