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Российские ВС в условиях ожесточенного сопротивления противника взяли под контроль автомобильную дорогу из населенного пункта Парасковиевка в Славянск. Данный участок имеет стратегическую важность для ВСУ, так по нему украинские подразделения могли отступить из северной части Артемовска.

Сейчас сделать этого не получится. ВСУ, осознавая важность трассы, предприняли несколько попыток помешать российским ВС, однако лишь понесли серьезные потери.

Также ВС РФ продолжают успешно вести боевые действия к западу от Артемовска. Там они взяли под контроль два участка дороги, соединяющей Бахмут с оккупированной Киевом Константиновкой. Это участки от населенного пункта Ивановское и до канала Северский Донец-Донбасс, а также от этого же поселка непосредственно до въезда в Артемовск.

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